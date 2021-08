Pôquer não é jogo de azar

Dídimo Heleno

O Juízo da 1ª Vara Criminal do Jabaquara da Comarca de São Paulo entendeu que o pôquer depende fundamentalmente de habilidades específicas, como a memorização de características, números e cores das figuras apresentadas no curso da partida, além de adoção de estratégias e tomada de decisões acertadas com o objetivo de melhores resultados, o que afasta…