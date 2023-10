Burger King, empresa que mantém uma rede de fast food, foi condenada a pagar mil reais de indenização por danos morais a um homem vegano que teve o seu lanche trocado por hamburguer de carne. Ele havia feito o pedido do produto à base de shitake e shimeji, mas houve uma confusão na hora de servi-lo. Essa decisão é do juiz Alexandre Pereira da Silva, da comarca de Francisco Morato (SP), que reconheceu a falha na prestação de serviço por parte do King.

Dos autos é possível extrair que o vegano mantém uma dieta ovolactovegetariana, mantendo uma rotina alimentar que não permite o consumo de carne, mas apenas vegetais, ovos e laticínios. Ele diz que comprou o lanche “Veggie Burger”, o qual é composto de pão com gergelim, empanado à base de shitake e shimeji, além de queijo. Mas cometeram essa “abominação” de lhe entregarem um hamburguer com carne.

Ele disse, ainda, que como o sabor dos itens veganos é idêntico ao daqueles tradicionais, passou a devorar o lanche sem nada notar, mas foi alertado pelo próprio atendente que o seu pedido havia sido trocado. Ao receber a impactante notícia, o homem disse que foi invadido por uma sensação de nojo e enjoo, regurgitando o que havia ingerido. Oh céus! Oh vida! Oh azar!

O magistrado deu razão ao cliente, uma vez que a situação por ele vivenciada supera a esfera do mero aborrecimento. Considerou, ainda, que o dano se configura a partir da exposição do consumidor ao risco de lesão à sua saúde ou, ainda, às suas crenças, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada ao seu estilo de vida. Eu vou parar por aqui, o mundo está muito chato.