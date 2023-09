Dídimo Heleno

A palavra inglesa overbooking significa “excesso de reservas” e se dá quando não há mais vagas para passageiros num avião, mesmo que estes tenham comprado as passagens. Foi o que aconteceu com uma família de Londrina (PR) que pretendia embarcar no voo da Azul Linhas Aéreas com destino a Ipatinga (MG), onde iriam passar os festejos de ano novo com demais familiares.

As passagens no valor de R$ 6.969,17 foram compradas para o pai, a mãe, a filha e a sua babá, mas, na hora do embarque, foram avisados do overbooking e que não poderiam viajar. A empresa disse que nada poderia fazer, uma vez que todos os outros voos estavam lotados. A viagem por terra era inviável devido a distância entre as duas cidades e, por isso, eles não conseguiriam chegar em tempo para a festa.

Para resolver a situação, a família resolveu fretar um avião particular, no valor de R$ 50 mil para fazer a viagem até Ipatinga. Depois da festança resolveu acionar judicialmente a companhia aérea, que foi condenada a ressarcir o valor gasto com o frete, mais R$ 5 mil por danos morais a cada familiar, mais R$ 3.484,58, uma vez que um dos trechos não foi realizado. (Processo 0001009-02.2023.8.16.0056).