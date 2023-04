Dídimo Heleno

Depois de três longos meses na “Terra do Tio Sam” o ex-presidente Jair Bolsonaro está de volta e será ouvido hoje na Polícia Federal, que quer saber: por que cargas d’água o príncipe sanguinário saudita, Bin Salman, teria presenteado Bolsonaro e sua esposa Michelle com joias valiosíssimas? E quer saber também por qual motivo agentes do então governo quiseram atravessar a alfândega escondendo tais objetos.

Aliás, o Brasil inteiro quer saber e não apenas a Polícia Federal. Além do “Mito”, outras nove pessoas serão ouvidas, todas elas em salas diferentes, para que não combinem as declarações. Entre os quais está o ajudante de ordens, coronel Mauro Cid, que arriscou a própria pela para reaver as joias. Serão ouvidos, ainda, assessores do antigo governo e fiscais da Receita Federal.

O que a Polícia Federal quer é confrontar as informações de cada um dos depoentes. Mauro Cid, por exemplo, é tido como homem de confiança de Bolsonaro. Um dos que foram ouvidos, o primeiro-sargento da Marinha Jairo Moreira Silva, disse que foi até Guarulhos tentar reaver as joias a pedido do tenente Cleiton Henrique Holszchuk, assessor de Cid.

Também será ouvido o coronel Marcelo Costa Câmara, apontado como operador de um gabinete paralelo de segurança e inteligência a serviço do ex-presidente. Nunca se viu tanto militar envolvido em torno de joias valiosas. É inédito no Brasil, país das jabuticabas. Agentes da Polícia Federal acreditam em indícios de que Bolsonaro tenha agido para ter acesso ao tesouro. O ex-presidente nega qualquer irregularidade. Em outubro de 2021 um assessor do então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque tentou entrar com os mimos sauditas escondidos na mochila. Mimos esses que valem quase R$ 17 milhões.

Fizeram de tudo para resgatar essas joias apreendidas por meio dos ministérios de Minas e Energia, Economia e Relações Exteriores, além de militares que teriam sido acionados para a “missão”, cuja última tentativa teria ocorrido em 29 de dezembro de 2022, faltando parcos dois dias para o término do mandato de Bolsonaro. No dia 30 de dezembro, um dia depois, o ex-presidente voou para o país de Trump e por lá ficou durante três meses.

Na última terça-feira a defesa de Bolsonaro entregou, por fim, à Caixa Econômica Federal um pacotão de joias recebido em 2019, durante viagem ao Catar e à Arábia Saudita. Entre as peças estão abotoaduras, anel e outros itens de ouro e diamante. A defesa do ex-mandatário já havia entregue à mesma agência da Caixa um outro embrulho com abotoaduras, caneta, relógio e armas recebidas do sanguinário Salman.

Esses objetos foram avaliados em R$ 500 mil e entraram no país por meio do Ministério de Minas e Energia sem que fossem declarados à Receita Federal. A devolução desse primeiro conjunto foi determinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O restante do tesouro foi entregue por iniciativa da defesa do ex-presidente até que tenha uma decisão final sobre o destino dos bens. A coisa começou a feder e acharam melhor se livrar dessas joias, mas tudo indica que foi um pouco tarde. Ouro é bicho danado para cegar homens.