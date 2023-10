Um médico otorrino introduziu a mão nos órgãos genitais de pacientes com problemas no nariz e foi condenado a cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão em regime fechado pelo juízo da Vara Criminal de Chapecó (SC). Segundo a denúncia, os abusos aconteceram em julho de 2015 em um posto de saúde, e em setembro de 2018, em uma clínica particular, todas na citada cidade.

Questionado pelas vítimas por analisar as suas partes íntimas com as mãos, o médico disse que se tratava de um procedimento padrão. Ele já foi condenado por crimes diversos e, por isso, irá cumprir a pena em regime fechado após o trânsito em julgado. Porém, por preencher os requisitos legais, terá o direito de recorrer em liberdade. O processo está em segredo de Justiça.