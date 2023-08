Dídimo Heleno

Marcos Vinicius Borges é um causídico criminalista mato-grossense conhecido como “advogado ostentação” e a OAB/MT o suspendeu exatamente por conta de conteúdos publicados em suas redes sociais. Essa determinação, segundo o jornal O Globo, permanecerá enquanto as postagens de viagens, carros e joias estiverem no perfil do profissional. Ele foi acionado para retirar os vídeos no prazo de 24 horas.

Ele disse ao jornal O Globo que não pretende apagar as publicações. “Eu não vou tirar essas imagens. Para mim isso é inconstitucional, e eu só vou tirar essas imagens por ordem judicial. Eu não estou cometendo crime, e as imagens foram postadas antes do provimento da OAB, que não pode ultrapassar o estabelecido pela Constituição”.

O advogado disse que não teve acesso à decisão completa e que irá aguardar para decidir como agirá daqui em diante. “A data das publicações que eles pedem para tirar é 2020, e o provimento é de 2021. Não faz sentido. Não desrespeitando a OAB, mas, independente do tempo que eu ficar suspenso, se eles condicionarem minha suspensão à retirada, eu vou ser excluído, porque eu não vou retirar minhas imagens”.

Marcos Borges ficou bastante conhecido nas redes sociais por utilizar um estilo “ostentação”, não raramente aparecendo com sua possante BMW, relógios e anéis reluzentes, sempre ao som de “Gangsta’s Paradise”, hit lançado em 1995 e se tornou um fenômeno quando foi trilha sonora do filme “Mentes Perigosas”. No último mês de março ele foi baleado dentro do seu escritório, em Sinop/MT. O suspeito foi preso e o causídico está bem.