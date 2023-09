Dídimo Heleno

Ontem o desembargador aposentado e agora advogado Sebastião Coelho esteve na tribuna do Supremo Tribunal Federal em defesa de um dos réus do 8 de janeiro, quando prédios dos três Poderes foram vandalizados. O causídico, exaltado, disse na cara dos membros da Corte que eles são os mais odiados do Brasil. Bom, depende. Desde que as votações do Judiciário passaram a ser televisadas e se tornaram Fla x Flu, uns ficam a favor e outros contra.

Durante o tal “mensalão” o Supremo virou o terror dos petistas, assim como durante o “petrolão” e os desmandos da Lava Jato. Agora, os bolsonaristas, diante principalmente da atuação do ministro Alexandre de Moraes, veem na Corte a sucursal do inferno. Tudo depende do voto, do agrado ideológico, ou não, dos interesses. Mas isso não retira, claro, o fato de que o STF tem extrapolado em muitos aspectos, gerando críticas de todos os lados do jogo.

Sebastião Coelho disse que o fato de os ministros serem tão odiados é uma realidade que deve ser dita e ele estava ali para isso. Como ex-desembargador o próprio Coelho é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeita de participação nos mesmos atos de 8 de janeiro e, também, por supostamente incitar o terrorismo.

Num balanço apresentado pelo próprio ministro Moraes a respeito do 8 de janeiro, consta que 243 pessoas foram presas em flagrante; 1.927 foram conduzidas à Academia Nacional de Polícia; aconteceram 1.397 audiências de custódia entre 11 e 17 de janeiro; 775 pessoas foram liberadas; 938 flagrantes foram convertidos em prisões preventivas e 459 liberdades provisórias com cautelares foram decretadas.

Em que pese o desabafo de Sebastião Coelho, o ministro Alexandre de Moraes, um dos odiados, fez um breve relatório sobre o 8 de janeiro enquanto eram transmitidas imagens do dia fatídico. Em relação ao réu Aécio Lúcio Pereira (AP 1.060), o cliente de Coelho, o julgador disse que ele foi preso dentro do plenário do Senado e que as provas dos autos corroboram as denúncias e, por conseguinte, a materialidade do crime.

O ministro, então, votou pela procedência da ação e condenou Pereira pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, pelo crime de dano qualificado e contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, além de associação criminosa, fixando uma pena de 17 anos, sendo 15 anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção, além de 100 dias-multa, sendo cada dia no valor de um terço do salário-mínimo. Estabeleceu, ainda, a título de danos morais coletivos, o valor de R$ 30 milhões, que deve ser pago, de forma solidária, por todos os condenados.

O ministro Nunes Marques, por outro lado, na condição de revisor, divergiu do relator e votou no sentido de absolver o réu da acusação dos crimes de abolição violenta e golpe de Estado. Mas votou pela condenação relativa aos crimes de dano qualificado e contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Na dosimetria, votou por uma pena de dois anos e seis meses em regime aberto, além de 60 dias-multa no valor mínimo legal.

A respeito do crime de abolição do Estado de Direito, Nunes Marques disse que “um grupo difuso e descoordenado de manifestantes, vários deles motoboys, ambulantes, vendedores, entregadores, prestadores de pequenos serviços, donas de casa, aposentados, não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar, constitui, segundo penso, expediente completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes. Porquanto, as Forças Armadas jamais sinalizaram qualquer adesão aos objetivos ilícitos sustentados por inúmeros desses manifestantes”.

Ontem foi o começo do julgamento da primeira ação penal em relação a um dos acusados de participar dos atos de 8 de janeiro, tendo votado apenas o relator, Alexandre de Moraes, e Nunes Marques, revisor. Em razão do adiantado da hora, a sessão foi suspensa com a indicação do resultado parcial, mas será retomada hoje. Outras três ações penais, contra Thiago de Assis Mathar (AP 1.502), Moacir José dos Santos (AP 1.505) e Matheus Lima de Carvalho Lázaro (AP 1.183), também serão julgadas. A votação seguirá, agora, pelo ministro mais recente, Cristiano Zanin, até chegar ao ministro mais antigo, o decano Gilmar Mendes, sendo o último voto da presidente da Corte, ministra Rosa Weber. No total, serão analisadas 232 ações penais.

Ainda na manhã desta quinta-feira o STF formou maioria e condenou o primeiro réu do 8 de janeiro, Aécio Lúcio Costa, que tem como advogado Sebastião Coelho, aquele que disse aos ministros que eles são os mais odiados da Nação. A pena de 17 anos foi mantida. O ministro Zanin acompanhou o voto do relator, mas André Mendonça votou contra a condenação pelos crimes de abolição do Estado Democrático e golpe, arbitrando uma pena de 7 anos e 11 meses de prisão. Edson Fachin acompanhou o relator, assim como Luís Roberto Barroso, mas entendeu que a pena deve ficar em 10 anos de reclusão.

Barroso respondeu o advogado Sebastião Coelho, dizendo que é possível que os membros do STF sejam odiados, mas só por aqueles que pedem a volta de tempos sombrios. Luiz Fux seguiu na íntegra o voto do relator, assim como Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Sobre serem odiados, a ministra disse: “Senhora presidente, bendita democracia, que permite que alguém que mesmo nos odiando pode, por garantia dos próprios juízes, vir e dizer a eles sobre isto, que é a sua verdade. Em uma ditadura nós sabemos que isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há Judiciário independente, nem advocacia livre, e nem cidadania com direitos. Bendita democracia”.

O ministro Gilmar Mendes votou com o relator, na integralidade. Última a votar, a presidente, ministra Rosa Weber, também seguiu o relator na integralidade e concluiu; “Foi um domingo de devastação, o Dia da Infâmia, como designarei sempre. Um domingo de devastação do patrimônio físico e cultural do povo brasileiro, uma devastação provocada por uma turba, que, com total desprezo pela coisa pública, invadiu esses prédios históricos da Praça dos Três Poderes”.