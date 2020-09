Operação contra advogados

Dídimo Heleno

Semana passada foi deflagrada a operação “E$quema S”, cuja finalidade era a de desarticular suposta estrutura irregular de pagamentos a escritórios de advocacia que estariam atuando junto ao ex-presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), Orlando Diniz. As investigações apontam desvio de ao menos R$ 151 milhões em…