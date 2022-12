Ofensor aposentado

Dídimo Heleno



Você se lembra do desembargador Eduardo Siqueira, do TJSP, aquele que passeava folgadamente numa praia de Santos (SP) quando foi multado por não usar máscara em plena pandemia? Pois é, ele foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na ocasião, ele tirou o papel da mão do guarda e o rasgou, tendo chamado o…