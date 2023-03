Ofensa racista

Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça da Bahia manteve sentença que condenou o estudante de um estabelecimento de ensino do município de Barreiras que, durante aula de Direito Constitucional e por conta de conversas paralelas e após o pedido de silêncio por parte do professor, se dirigiu às colegas e disse: “Essas pretas do cão não calam a boca”. Uma delas começou a…