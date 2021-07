Ofendido no WhatsApp

Dídimo Heleno

O empregado de uma autarquia de Florianópolis (SC) irá receber indenização no valor de R$ 10 mil por ter sido ofendido algumas vezes por colega em um grupo de WhatsApp criado e mantido pelo órgão público. A decisão foi unânime pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Essas mensagens teriam sido compartilhadas num grupo com mais de 200 membros.…