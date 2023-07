Dídimo Heleno

Em nota técnica à Câmara dos Deputados, o Conselho Federal da OAB reiterou duas sugestões de emendas à reforma tributária (PEC 45/2019). Esses pontos buscam aprimorar o texto no sentido de simplificação e modernização do sistema tributário brasileiro. A OAB classifica como positiva a unificação de impostos federais, mas entende a necessidade de mecanismos para o tratamento diferenciado das sociedades de profissão regulamentada.

Para o presidente da entidade, Beto Simonetti, “a manutenção do regime tributário adequado é fundamental para o fortalecimento da nossa profissão, a continuidade dos serviços jurídicos de qualidade e a promoção do acesso à Justiça em todo o país”. Esse regime diferenciado, segundo especialistas, se justifica na medida em que pessoas físicas tomadoras de serviços não poderão descontar crédito de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e, portanto, não haverá qualquer incentivo para a emissão de notas fiscais (a denominada fiscalização cruzada), com igual prejuízo de arrecadação no imposto sobre a renda.

A Ordem dos Advogados do Brasil propõe um regime diferenciado para essa categoria, com a fixação de um escalonamento de alíquotas conforme a essencialidade do serviço. Entende que no aspecto dos repasses compulsórios, há necessidade de uma previsão expressa obrigando o destaque e repasse compulsório do IBS para o contratante.

Essa medida permitiria aos contribuintes repassar o ônus do IBS para o consumidor final, para que o imposto não se torne cumulativo. Além disso, para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos vigentes, é fundamental que a PEC 45 disponha que o IBS será obrigatoriamente adicionado ao preço dos contratos firmados anteriormente à entrada em vigor da nova contribuição, como forma de garantir que o aumento da carga tributária seja efetivamente repassado ao consumidor final e a não-cumulatividade plena seja respeitada, evitando-se, assim, que a emenda origine disputas contratuais.

De autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), a PEC 45/2019 é relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). A PEC propõe a extinção de cinco impostos (IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins), consolidando as bases tributáveis em dois novos tributos: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo. No documento, a OAB reafirma convicção de que o momento é favorável para a aprovação da reforma. “Devemos buscar a simplificação e, ao mesmo tempo, a justiça fiscal. É, portanto, meritória a Proposta de Emenda Constitucional nº 45/2019, que unifica o ISSQN, o ICMS, o IPI e as contribuições ao PIS/COFINS no IBS e na Contribuição de Bens e Serviços (CBS)”.