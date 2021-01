OAB comemora suspensão

O advogado Marcelo Feller foi convocado para depor na Polícia Federal depois de ter criticado o presidente Jair Bolsonaro a respeito do modo como o governo está conduzindo o combate à pandemia do coronavírus. Porém, o ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu essa convocação, o que gerou comemoração por parte do Observatório Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados…