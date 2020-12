OAB cancela inscrições de defensores públicos

Na última sexta-feira, 04/12, a OAB Tocantins cancelou as inscrições dos defensores públicos junto à entidade. Tudo isso se dá com base na recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os defensores não são advogados públicos, possuem regime disciplinar próprio e têm sua capacidade postulatória decorrente diretamente da Constituição Federal”. O relator desse caso foi o…