O STJ trabalhando

Dídimo Heleno

Foi divulgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) um balanço mostrando que os ministros julgaram 296.224 processos apenas no primeiro semestre deste ano de 2022. Isso representa 42,3% a mais do que o total de 208.119 processos distribuídos. A revelação por trás disso é que o STJ cumpriu a Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),…