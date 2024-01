Segundo o ministro Alexandre de Moraes, um dos planos dos atacantes do dia 8 de janeiro era que ele fosse preso e enforcado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ele deu entrevista ao jornal O Globo e disse que, na verdade, eram três planos: o primeiro era para que ele fosse preso num domingo e o levado para Goiânia; o segundo, era no sentido de que o seu corpo seria abandonado no meio do caminho para a capital goiana; e, o terceiro, dizia que após o golpe ele deveria ser preso e enforcado na praça.

“Houve uma tentativa de planejamento. Inclusive com participação da Abin, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mantive a tranquilidade. Tenho muito processo para perder tempo com isso. E nada disso ocorreu, estão está tudo bem”, disse o ministro na entrevista.