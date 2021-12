O picadeiro Brasil

Dídimo Heleno

As escolhas de ministros do STF, como estamos cansados de saber, são uma piada. O circo hoje foi armado no Senado para a aprovação de André Mendonça, que irá ocupar vaga deixada por Marco Aurélio.

Mendonça é aquele mesmo que Bolsonaro classificou como "terrivelmente evangélico". Claro que são muitos os religiosos que professam o mesmo credo e…