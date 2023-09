Dídimo Heleno

Com a indicação de três novos membros pelo presidente da República – Daniela Teixeira, Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela – o Superior Tribunal de Justiça passará a contar com 7 mulheres e 26 homens, cuja representatividade feminina será de 21%, ainda bem abaixo da dos homens. O machismo sempre imperou no Judiciário, isso não é novidade. Os novos indicados ainda serão submetidos à sabatina do Senado. Até o momento em que escrevo esta coluna ainda não aconteceu a sessão, mas, a julgar pelos exemplos históricos, ninguém é “reprovado” nessa etapa, prevalecendo sempre a escolha do primeiro mandatário da Nação. O escolhido apenas cumpre o ritual do beija-mão dos senadores e tudo está resolvido.

Daniela Teixeira é oriunda da advocacia e nascida no Distrito Federal; Teodoro Silva Santos é desembargador do Tribunal de Justiça Cearense; e José Afrânio Vilela é desembargador do Tribunal de Justiça Mineiro. O STJ, agora, ficará com 18 ministros do Sudeste, 8 do Nordeste, 3 da região Sul, 3 do Centro-Oeste e apenas 1 do Norte do país. Os nórdicos, como sempre, com minoria na Corte. Segundo a Constituição Federal, o STJ é composto por 33 ministros, um terço vindo dos Tribunais Regionais Federais, outro terço dos Tribunais de Justiça Estaduais e, o outro terço, em partes iguais, alternadamente, entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal.