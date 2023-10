Há uma certa dificuldade em alguns setores da imprensa e principalmente na esquerda brasileira em dar às coisas os nomes que elas têm. Falo do ataque terrorista do Hamas na manhã do último sábado. Sim, o que vimos foi o massacre gratuito de muitas pessoas, entre elas crianças e adolescentes.

O sofrido povo de Gaza é vítima da mão de ferro do Hamas, assim como os israelenses também costumam ser e, dessa vez, pessoas de várias nacionalidades foram mortas, entre as quais brasileiros. Mas não se ouve do governo Lula uma reprovação direta ao Hamas, evitando-se sempre e convenientemente o nome “terrorismo”. Na nota emitida hoje sobre a morte de um nacional, o presidente sequer citou o grupo e, claro, não utilizou aquele nomezinho que começa com “t” e termina com “o”.

O Hamas é um grupo também político e religioso que comanda a Faixa de Gaza desde 2007 e, de lá para cá, não aconteceu mais qualquer eleição. Essa organização é veementemente contra a existência do Estado de Israel e quer nada mais nada menos do que a sua extinção. O Hamas é apoiado por países como o Irã e outros grupos, como o Hezbollah, fundamentalista islâmico de origem xiita.

O ataque do Hamas foi realizado durante um festival de música. Abriram fogo e sequestraram famílias inteiras, idosos e crianças. Cerca de 900 israelenses e 765 palestinos foram mortos até agora. Mas esse número vai mudar rapidamente. Um dos motivos apontados para não se chegar a um acordo de paz na região é pelo fato de haver muita gente de fora do conflito interessado nele.

A chacina está sendo chamada de “o onze de setembro de Israel” e, “por ironia”, aconteceu um dia após o cinquentenário da Guerra de Yom Kippur, oportunidade em que Israel também foi atacado no longínquo ano de 1973. Não há dúvida de que a resposta do país judaico será duríssima. Aliás, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu uma “vingança” nunca antes vista. E não estamos a falar propriamente de um democrata na mais pura acepção da palavra.

Obviamente que o grupo Hamas está ciente, desde sempre, que um ataque como esse iria fomentar um revide israelense de proporções ainda maiores. E por que assim agiu, se tem consciência de que jamais poderia vencer militarmente uma guerra como essa? O Estado de Israel possui um poderio bélico infinitamente maior do que o do Hamas. Portanto, por qual razão se arriscar tanto?

Segundo a opinião de especialistas no tema, ainda que muitos palestinos certamente sucumbirão ao fim de mais esse conflito, isso tudo faria parte da estratégia do Hamas que, ao contrário do também grupo árabe Fatah, que comanda a Cisjordânia, não pretende qualquer acordo com Israel. Apostar no caos e depois se fazer de vítima perante o mundo é o que parece mais provável.

Importante notar que Israel vinha costurando um acordo com a Arábia Saudita, mas, com a morte que se prenuncia de tantos palestinos, igualmente árabes como os sauditas, esse acordo não sairá e, para o Hamas, é uma grande vitória, ainda que o seu próprio povo seja sacrificado.

Nessa guerra de proporções bíblicas não existem santos. Israel, ao longo da história, tem descumprido acordos e promovido desacordos com os árabes da palestina, basta observar os inúmeros assentamentos judaicos que crescem desmedidamente em áreas onde não deveriam estar, sem contar que os governos israelenses costumam dificultar as negociações para a criação de um Estado palestino independente. Olhar Israel apenas como o mocinho é desconhecer a realidade histórica da região. Porém, o que o Hamas fez só tem um nome: terrorismo.