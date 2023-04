Dídimo Heleno

Ainda sobre o desembargador Mário Helton Jorge, do Tribunal de Justiça Paranaense, aquele mesmo que exaltou o nível cultural do seu Estado, colocando-o em patamar superior a regiões como Norte e Nordeste, ele estava – para não dizer outra coisa – muito eloquente na sessão do último dia 13.

O douto culto não mediu palavras para criticar a advocacia e afirmou o seguinte: “Estamos vivendo num mundo de idiotice [...] A gente estudava livro de ciência, Direito Civil, Processo Civil. Hoje é tudo copia e cola e vai embora, seja o que Deus quiser. E nós aqui temos que enfrentar essas barbaridades todas. Por quê? Ninguém mais estuda. O negócio é captar cliente e vamos tomar o dinheiro do cliente [...] Com todas as vênias aos senhores advogados, que estão no Direito de buscar o melhor para o seu cliente, e a sociedade que se lixe”.

Para fechar com chave de ouro a histórica sessão, o desembargador Jorge teve um pequeno desentendimento com o advogado. Ele disse que o causídico é “petulante para caramba”, finalizando com a seguinte advertência: “Doutor, o senhor foi longe, hein?”. O profissional, em sua peça, teria afirmado que o Judiciário tem a obrigação de garantir ao réu o exercício do seu direito subjetivo, devendo o juiz propor acordo, seja por ato vinculado à lei, seja por sua relação com os direitos fundamentais”.

O doutor Jorge ficou muito incomodado e afirmou que as reivindicações do advogado contrariam tudo o que ele viu até hoje e disse que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um contrato e, portanto, um acordo de vontades. E finalizou dizendo que o fundamento trazido na peça do causídico é totalmente questionável sob o aspecto jurídico.