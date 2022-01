O mundo paralelo da ANS

A Agência Nacional de Saúde (ANS) parece existir num mundo paralelo. Depois de mais de dois anos de pandemia e contando milhões de mortos no mundo, mais de 600 mil só aqui no Brasil, ela resolveu, por meio de sua diretoria colegiada, fazer uma reunião extraordinária na semana passada para incluir o exame de teste rápido para detecção de antígenos SARS-CoV-2 (Covid-19) no rol de coberturas…