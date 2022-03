Dídimo Heleno

“A conduta típica descrita na denúncia não existiu no mundo fenomênico. Em outras palavras, está provada a inexistência do crime de corrupção passiva narrado pela PGR”. Foram essas as pomposas palavras utilizadas pelo juiz federal Ali Mazloum, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, para absolver o sumido deputado federal Aécio Neves e sua irmã Andrea Neves.

Eles foram denunciados pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Outros beneficiados com a decisão foram o primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, e o ex-assessor parlamentar Mendherson Souza Lima.

A denúncia foi apresentada em 2017 quando o procurador-geral teve acesso a uma gravação em que o parlamentar, à época senador de muito prestígio, estaria solicitando a módica quantia de 2 milhões de reais ao benevolente Joesley Batista, sócio da J&F. Na ocasião, a Procuradoria pediu a sua prisão, mas esta foi negada.

Num dos trechos da sentença, o juiz diz que “a irrogada ‘intensa atuação’ de Aécio, na condição de Senador da República, nos ‘bastidores’ do Congresso Nacional, no sentido de aprovar medidas legislativas voltadas a, segundo o MPF, impedir ou embaraçar a apuração e a efetiva punição de infrações penais que envolviam organização criminosa, tais como a lei da anistia do chamado caixa dois eleitoral e a lei de abuso de autoridade, não passa de devaneio. É risível”.

Esse pedido de 2 milhões, segundo o juiz, seriam relativos à venda de um imóvel da genitora do parlamentar, que foi oferecido ao empresário por sua irmã. “Portanto, o pano de fundo da conversa está atrelado à venda de um apartamento, sendo dissociada por Joesley a questão envolvendo o adiantamento de dois milhões para atender a necessidades urgentes do acusado Aécio. Tratou-se, pois, de negócio de natureza privada, nada tendo que ver com o cargo exercido pelo então Senador da República Aécio Neves”.

Em outros trechos, o magistrado utiliza retórica interessante: “Ao que tudo indica, Aécio, na realidade, foi apenas o protagonista inconsciente de uma comédia [...] Por fim, com relação ao delito do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.850/13, c.c art. 14, II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, atribuído somente contra Aécio Neves, pode-se dizer que a imputação resume-se a uma flechada no escuro”. (Processo 0008456-05.2017.4.03.6181).