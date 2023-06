Dídimo Heleno



Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária (PCO), é uma voz da esquerda praticamente solitária que critica o Tribunal Superior Eleitoral em razão do julgamento a respeito da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Nos dias de hoje isso é raro. As discussões entre bolsonaristas e petistas, ou entre os tais de direita e de esquerda, são, na verdade, um amontoado de acusações e impropérios mútuos.

Nesses momentos é possível assistir verdadeiras performances de impolutos e moralistas, que se postam retos diante de suas próprias convicções. Como diria o poeta francês Guy de Maupassant, a diferença do moralista para o falso moralista é que o primeiro ainda não foi desmascarado. O fato é que o Brasil está chatíssimo e perigoso. A população que vota, em sua maioria, está dividida entre os que amam Lula e os que amam Bolsonaro. E esses dois grupos se odeiam com muito afinco e paixão

Voltemos a Pimenta. Ele diz, entre outras coisas, que o julgamento de Bolsonaro é visivelmente político. Para o presidente do PCO, o fato de o ex-presidente dizer que as urnas eletrônicas são vulneráveis à fraude – e disse isso perante inúmeros embaixadores de outras nações – não é motivo para torná-lo inelegível, tratando-se de uma “aberração jurídica”.

Rui Costa diz, ainda, que em nome de se combater a extrema direita e, por consequência, o bolsonarismo, a esquerda começa a ser apologista de uma política repressiva, arbitrária, das instituições capitalistas. Ele diz que isso não é política socialista ou revolucionária, trata-se de um apoio à arbitrariedade, que tanto pode ser usada contra Bolsonaro ou contra a própria esquerda. Por isso, “é preciso rejeitar esse tipo de intervenção política”, completou.

Pimenta pergunta: isso vai dar certo? Ele mesmo responde que não, pois pode soar como perseguição política, e isso vai fortalecer o bolsonarismo. Acrescenta, em sua análise, que a responsabilidade sobre isso tudo recairá em Lula e a esquerda como um todo. Por outro lado, Paulo Gonet, representante do Ministério Público Eleitoral no julgamento de Jair Bolsonaro, diz que a democracia sai fortalecida depois de tudo isso.

Gonet argumenta que “esse é um sinal de que a democracia está funcionando e está procurando corrigir o que pareceu, pelo menos ao Ministério Público Eleitoral, como uma falta passível de correção por parte da Justiça especializada”. Para ele, será um julgamento sério, aprofundado, técnico e que fará jus ao prestígio que a Justiça Eleitoral tem. Como se vê, há controvérsias. Veremos as consequência nos anos vindouros.

De qualquer modo, o placar do julgamento no TSE, até agora, é de 3 a 1 pela inelegibilidade de Bolsonaro. Tudo será retomado nessa sexta-feira, 30, a partir de 12h, com o voto da ministra Cármen Lúcia, seguida dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O ministro Raul Araújo foi o único que, até o momento, considerou que a conduta de Bolsonaro não teve gravidade suficiente para alterar a normalidade e ameaçar a legitimidade das eleições. (AIJE – Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600814-85.2022.6.00.0000).