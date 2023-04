Dídimo Heleno

O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor Nacional de Justiça, não gostou da conduta do desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a respeito do processo que envolve o advogado Tacla Duran, que acusa o senador Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol de, durante a Lava Jato, terem tentado extorqui-lo, inclusive o causídico alega ter provas e até mesmo o recibo de um depósito, que seria parte de 5 milhões de dólares pedidos por meio de um intermediário. Duran desistiu de pagar o restante e fugiu para a Espanha, onde se encontra até hoje.

Esse é daqueles casos que, quanto mais se mexe, mais fede. Tacla Duran teve a prisão preventiva decretada por Sergio Moro, quando este era o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. O juiz Eduardo Appio, que o substituiu, revogou essa prisão. Em março o ministro agora aposentado Ricardo Lewandowski, do STF, determinou a suspensão de todas as ações penais envolvendo Tacla na Justiça do Paraná.

E o que tem o desembargador Malucelli com isso? Ele deu provimento a um recurso restabelecendo a ordem de prisão de Tacla Duran, por entender que a 13ª Vara não poderia tê-la revogado após o STF determinar a suspensão do trâmite das ações. Essa informação chegou a ser publicada no site do TRF 4, mas estranhamente excluída horas depois.

O juiz Eduardo Appio questionou o desembargador Malucelli sobre a decisão de restabelecer a prisão de Tacla. Mas Malucelli não quis responder e o fez diretamente à presidente do STF, ministra Rosa Weber, dizendo que “em nenhum momento foi decretada por este relator a prisão do requerente”. Como assim? O próprio site do TRF 4 tinha publicado a informação.

E por qual razão o ministro Luís Felipe Salomão está querendo apurar a conduta do desembargador Malucelli, que restabeleceu a prisão de Tacla? Ora, porque o douto é pai de João Eduardo Barreto Malucelli. E João Eduardo – vejam só! – é sócio de Rosângela Moro, esposa do ex-juiz, num escritório de advocacia. Hoje a senhora Moro é deputada federal. Além de tudo isso, o João Eduardo – ora, vejam! – mantém um relacionamento com a filha de Sergio Moro, sendo, portanto, genro do ex-juiz da Lava Jato.

Por conta dessas relações familiares entre o desembargador Malucelli e o ex-juiz Moro as antenas do ministro Salomão ficaram de pé, até porque foi no mínimo estranho que o próprio TRF 4 tenha retirado do site a informação de que o desembargador teria restabelecido o decreto de prisão de Tacla Duran, algoz de Moro.

Para o ministro Salomão, em tese tal circunstância “poderia induzir sua suspeição [do desembargador Malucelli] por parcialidade, nas ações penais em que figura como parte Rodrigo Tacla Duran, o que exige atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça para melhor compreensão dos fatos aqui narrados”. Para o corregedor, tal cenário poderia sugerir, em princípio, alguma falta funcional com repercussão disciplinar por parte de Malucelli.

Diante disso, foi determinada a instauração de pedido de providências no CNJ e intimados o desembargador Malucelli e o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Eles têm cinco dias para apresentarem manifestação. No seu site, o TRF 4 informa que retirou a notícia do restabelecimento da prisão preventiva de Tacla Duran após comunicação do gabinete do desembargador Marcelo Malucelli de que teria havido erro no texto.