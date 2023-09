Dídimo Heleno

De fato, os valores indenizatórios no Brasil não seguem qualquer parâmetro e são arbitrados de forma aleatória nos diversos rincões do país. É o caso de uma auxiliar de limpeza terceirizada que encontrou um homem nu no vestiário onde ela faria a limpeza teve uma indenização por danos morais arbitrada em R$ 100 mil pelo juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo.

Essa sentença levou em conta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A mulher disse que entrou no vestiário do centro de distribuição da importadora do ramo têxtil, onde trabalhava, e se certificou de que não havia ninguém. Ela, então, colocou uma placa indicando “chão molhado” e, enquanto saiu para pegar os produtos de limpeza e retornou, um homem nu a encarou, riu e fez ameaças físicas contra a empregada.

Ao reportar o caso à empresa, ouviu que a culpa era dela, uma vez que “vestiário é lugar onde pessoas trocam de roupa” e que ela “não havia batido na porta ou avisado que estava entrando no local”. O juiz Thomaz Moreira Werneck disse que a empregadora não adotou qualquer cautela para evitar o problema e ainda tentou culpar a vítima – “mulher negra e trabalhadora”. E assim caminha a humanidade. Cabe recurso e o número do processo não foi informado.