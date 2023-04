Dídimo Heleno

Em uma sessão de julgamento na 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ocorrida em agosto de 2022, os julgadores foram surpreendidos com uma situação muito fofa. Tratava-se de Lorenzo, um bebê de 1 ano e 10 meses, filho do advogado Felipe Cavallazzi, que tinha um processo pautado naquele dia e trazia o infante no colo.

O causídico explicou que é de Santa Catarina, mas mora em Brasília, mas como é divorciado e aquele era o dia de ficar com o filho, decidiu levá-lo para aproveitar o escasso tempo com ele, “pois não esperdiço a oportunidade de estarmos juntos”, disse o dedicado genitor.

O presidente do colegiado, ministro Mauro Campbell, quando viu aquela criança, pediu para antecipar o julgamento do processo de interesse do pai. “Senhora ministra, senhores ministros, eu vou invocar o Estatuto da Criança e do Adolescente e também da Constituição, porque esta Turma está sendo honrada pela presença do Lorenzo, que está muito bem comportado, que já se agasalhou por causa do frio”.

Os demais ministros acataram de pronto a reivindicação, momento em que o ministro Herman Benjamin ressaltou: “Observo que o Lorenzo, na hora que o nome dele foi citado, olhou para o pai. Está atento”. Ao final, o pequeno foi elogiado pelo ministro Campbell: “Se comportou brilhantemente”.

O caso do pai do Lorenzo diz respeito à discussão de prazo prescricional para julgar ação civil pública contra empresa, solicitando reparação civil por enriquecimento ilícito, decorrente de possível usurpação de patrimônio mineral pela exploração irregular de basalto em Santa Catarina. O ministro Francisco Falcão, na ocasião, pediu vista e interrompeu o julgamento, liberando pai e filho.

Por fim, essa questão foi enfrentada no início de 2023 no STJ e se entendeu que a ação movida pelo poder público com o objetivo de buscar ressarcimento dos danos decorrentes da extração ilegal de recursos minerais é prescritível. O prazo aplicável é o de cinco anos, previsto de maneira genérica na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965). Dessa forma, a Corte, por sua 2ª Turma, declarou prescrita a possibilidade de a União processar empresários que lavraram basalto em Irani (SC) sem a devida autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

O ministro Mauro Campbell, que formou maioria no julgamento, disse o seguinte: “O Estado possui estrutura legal e administrativa para fiscalizar a atividade e promover a ação de cobrança — e também para coibir a prática de crimes praticados nesse contexto —, tanto é assim que esta corte recebe diariamente recursos decorrentes da atividade fiscalizatória da administração pública. E, nessas circunstâncias, para obter o ressarcimento pela exploração de bem mineral sem licença, o prazo prescricional quinquenal já se mostra o suficiente”, concluiu. (REsp 1.821.321).