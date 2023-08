Dídimo Heleno

No último sábado o Flamengo conseguiu uma virada espetacular contra o Atlético Mineiro, em pleno horto, aquele que, quando o sujeito cai, está morto. Mas nem isso impediu que o preparador físico do time vencedor enfiasse um murro na cara do atacante Pedro, uma vez que este teria se recusado a fazer o aquecimento quando percebeu que não iria mais entrar no jogo.

O troglodita foi demitido. Pedro registrou ocorrência numa delegacia. Em publicação de Victor Moreira, no site JusBrasil, ele responde a alguns questionamentos: a) A agressão de um empregado por outro é motivo de dispensa por justa causa?; b) Pedro pode pedir rescisão no Flamengo?; e c) O que fazer se você for agredido no ambiente de trabalho?

Ele responde: “A agressão física contra um colega de trabalho é uma falta grave que pode levar à demissão por justa causa. A CLT ( Consolidação das Leis do Trabalho) prevê no artigo 482, ‘j’, que o empregado poderá ser demitido por justa causa por ‘ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem’”.

“Pela letra crua da lei, de acordo com o artigo 483, alínea ‘f’ da CLT, a rescisão por culpa do empregador pode ocorrer em casos de agressão, exceto em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Neste contexto específico, considerando que o agressor era um membro da comissão técnica do clube, considera-se um representante do clube para fins da CLT. Portanto, essa agressão física pode ser vista como motivo justo para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo devido à culpa atribuída ao empregador”, diz a publicação de Moreira.

Ainda há a seguinte dica: “Caso você seja agredido em ambiente de trabalho, como Pedro, saia do local da agressão o mais rápido possível. Se você puder, saia do prédio e vá para outro local. Se não puder sair, tente se afastar do agressor e encontrar um lugar seguro; chame a polícia ou faça um Boletim de Ocorrências. A agressão física é um crime e você deve reportá-la à polícia”.

E diz mais: “Registre o ocorrido. Faça um registro escrito do que aconteceu, incluindo a data, hora, local, testemunhas e detalhes da agressão; procure atendimento médico. Se você tiver ferimentos, procure atendimento médico o mais rápido possível, tanto pelo bem da sua saúde quanto para formular mais uma prova sobre o ocorrido; comunique-se com seu empregador. Informe seu empregador sobre o que aconteceu. Além disso, você pode procurar o auxílio de um advogado trabalhista. Ele poderá orientá-lo sobre seus direitos e ajudá-lo a tomar as medidas cabíveis”.