O campeonato da patacoada

Dídimo Heleno

Confesso que até o momento eu não consegui entender bem o alarde, o escândalo e a indignação com o fato de o Brasil sediar a Copa América. Na verdade, a minha surpresa com a surpresa de tanta gente não quer dizer que eu concorde com a realização do torneio, mas é que existem outras competições internacionais acontecendo neste momento e não percebi a…