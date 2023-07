Dídimo Heleno

Guardadas as devidíssimas proporções, o ministro Gilmar Mendes, do STF, é uma espécie de Bertrand Russell nacional. A exemplo do filósofo, matemático, ensaísta, historiador e lógico britânico, ele fala sobre tudo, dá palpites, enfrenta as mais complexas questões, se mete em política partidária, profere frases que congelam a Nação por dias e, inegavelmente, transita em todas as esferas com a desenvoltura de um bailarino.

O exemplo maior disso é o “Fórum Jurídico de Lisboa”, que acontece todos os anos entre uma segunda e uma quarta-feira, mas é capaz de deixar Brasília às moscas por uma semana inteira. Aconteceu agora a décima primeira edição do evento, que é organizado justamente por Gilmar Mendes. É impressionante que essa festa ocorra num país europeu, e não aqui, mesmo que o mentor dela seja um ministro da Suprema Corte nacional.

Talvez seja apenas uma pequena amostra do nosso famigerado complexo de vira-latas. A impressão que dá é que todas as autoridades brasileiras, com poucas exceções, estão em Portugal participando do tal Fórum. Mendes tem o poder de arrebanhar todo tipo de gente importante e desimportante e os nossos problemas que aguardem o fim do evento para que sejam enfrentados no Congresso Nacional. O que não se pode é perder esse rega-bofe internacional.

Estiveram presentes este ano no programa de Lisboa o vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, o presidente do Tribunal de Contas da União, muitos ministros de Estado, um sem-número de magistrados e magistradas de todos os rincões do país, além de incontáveis governadores brasileiros, isso sem falar na horda de juristas de todos os matizes, bem como os indefectíveis coadjuvantes e puxa-sacos, que sempre inundam esses eventos.

O tema deste ano foi “Governança e Constitucionalidade Digital” (que diabo é isso?). Mas, o que importa? Afinal o que ali se debate é menos importante do que o tal networking que se pode fazer, o contato com grandes luminares das finanças e governanças públicas nacionais, além de empresários e muita gente fina do mundo privado. Isso é o que interessa. Além do caviar regado a vinho português, claro.

Sobre esse tema também escreveu o jurista Walter Maierovictch, em sua coluna no UOL, o qual denominou Gilmar Mendes de “João Dória de toga”, ao tratar de questões relativas ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), que foi fundado e é dirigido pelo citado ministro, promovente da festança jurídica. O colunista Ricardo Kotscho, igualmente do UOL, aborda o mesmo tema e faz alguns questionamentos que reproduzo aqui.

“Por que em Portugal e não no Brasil, se a grande maioria dos temas e dos participantes dos debates são daqui? Não ficaria mais barato?”.

“A imprensa brasileira costuma dedicar ampla cobertura ao fórum, mas lá na Europa ninguém dá a menor bola. O que as nossas excelências têm a dizer lá que não poderiam nos dizer aqui mesmo?”.

“Copatrocinado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP) e pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento (CIAPJ), não se sabe qual a participação de cada uma dessas instituições no pagamento das despesas, que não são poucas (passagens, hotéis, refeições, trasbordos, etc.) nem qual é o custo total do evento. Quem não é autoridade paga quanto para assistir aos debates? Isso cobre as despesas gerais?”.

“O convite para as autoridades brasileiras garante a BLG (Boca Livre Geral) ou cada uma tem que arcar com suas próprias despesas (com recursos próprios ou da repartição onde trabalham?). Tem-se conhecimento de alguém que tenha tirado licença não remunerada, sem recebimento de diárias de viagem, para participar do encontro? Duvido. Afinal, estão todos lá, oficialmente, ‘a serviço’?”.

“Qual a contribuição concreta dada até hoje pelos fóruns do IDP para tornar o sistema jurídico do país menos moroso e mais acessível aos pagadores de impostos no Brasil, uma preocupação de toda gente?”.

É impressionante. Chega a ser ofensiva a falta de transparência a respeito dos gastos com esse tipo de evento, afinal muitos homens públicos dele participam. Isso teria que ser obrigação. Mas os organizadores – ou o organizador – não fazem a menor força para tornar de conhecimento geral essa “inconveniência”. Mas como exigir algo assim, se aqui se permite gastos astronômicos de um presidente da República com viagens e hotéis de luxo pelo mundo, sem qualquer prestação de contas? Tem hora que dá um desânimo...