Se houvesse um ranking para os assuntos mais polêmicos certamente o aborto estaria em primeiro lugar. Esse é um tema sempre espinhoso e, como acontece nesses casos, todos têm certeza. Os contrários à prática fazem campanha “pró vida” e “acusam” os que pensam diferente de defensores da matança de fetos. A coisa é mesmo dramática e vídeos fortíssimos circulam nas redes sociais, numa tentativa de sensibilizar os que ousam se colocar a favor. As religiões, claro, estão na base disso tudo.

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu o pontapé inicial e emitiu voto pela descriminalização (retirar o crime) da interrupção voluntária da gravidez (aborto) nas primeiras 12 semanas de gestação. Como mulher poderíamos dizer que ela tem lugar de fala? Pois é, o fato é que pelas reações vistas a coisa está apenas começando e promete gerar embates ferrenhos nas redes sociais, o grande palco iluminado do mundo moderno, onde todos querem os seus quinze minutos de fama.

Rosa Weber é a relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que começou a ser julgada no último dia 22, por meio de sessão virtual – outra novidade dos nossos tempos. O julgamento foi suspenso por pedido de destaque do ministro Luís Roberto Barroso e prosseguirá em sessão presencial no Plenário, mas ainda sem data definida.

No Brasil tudo desagua na Suprema Corte, onde todas as discussões acabam acontecendo. Às vezes temos a impressão de que não existe Legislativo no Brasil. Mas, como ao Judiciário cabe dar respostas aos questionamentos que ali chegam, o que o STF está a fazer é atender a uma provocação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o autor da ação, que até chegou a ser objeto de audiência pública no ano de 2018, convocada pela própria ministra Weber, cujo objetivo era debater o tema com especialistas e representantes de entidades governamentais e da sociedade civil.

O ministra discorreu a respeito do delicadíssimo tema por 129 páginas e considera que os artigos 124 e 126 do Código Penal estão em desacordo com a nossa Constituição, na medida em que seria desproporcional atribuir pena de detenção de quatro anos para a gestante, caso provoque o aborto por conta própria ou autorize alguém a fazê-lo, punindo-se também a pessoa que auxiliar no procedimento.

A ministra reconheceu que se trata de assunto que suscita “convicções de ordem moral, ética, religiosa e jurídica”. Ela diz que falta consenso a respeito do momento em que se inicia a vida, tanto na ciência quanto nos campos filosófico, religioso e ético. A julgadora argumenta que o direito à vida desde a concepção como fundamento para a proibição total da interrupção da gestação “não encontra suporte jurídico no desenho constitucional brasileiro”.

Weber citou alguns países onde o aborto foi descriminalizado, tendo havido redução do número de procedimentos, associada à ampliação do uso de métodos contraceptivos. Ela trouxe em seu voto diversos casos julgados em outras nações e concluiu que há uma tendência contemporânea do constitucionalismo internacional de considerar o problema da saúde sexual e reprodutiva das mulheres como uma questão de saúde pública e de direitos humanos.

A ministra pontuou: “O aborto não se trata de decisão fácil, que pode ser classificada como leviana ou derivada da inadequação social da conduta da mulher”. Ela se posiciona contra a punição com prisão pela prática do aborto, o que considera desproporcional, sendo medida “irracional sob a ótica da política criminal, ineficaz do ponto de vista da prática social e inconstitucional da perspectiva jurídica”.

A ministra disse que após oito décadas de vigência do Código Penal (1940), “é hora de colocar a mulher como sujeito e titular de direito”, não como cidadã de segunda classe, que não pode expressar sobre sua liberdade e autonomia. Tudo está apenas começando e muita discussão ainda vai acontecer durante o julgamento. Até lá vídeos e todos os tipos de propaganda inundarão os nossos celulares, alguns de notório mau gosto. Sem contar que em torno de temas que envolvem questões religiosas há sempre o fanatismo de plantão.