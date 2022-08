Dídimo Heleno



É possível que um novo Código de Processo Penal (CPP) seja aprovado ainda este ano no Congresso Nacional, o que deverá acontecer após as eleições. O Projeto de Lei 8045/2010 passa por análise de um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados e entre os principais pontos do texto está o debate sobre a prisão após condenação em segunda…