Dídimo Heleno

No último dia 2 a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde Ethel Maciel, em entrevista ao site jurídico Jota, disse que se espera uma alta nos casos de Covid-19 nas próximas semanas no Brasil. O aumento se associa a Éris, nova subvariante da Ômicron, monitorada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como às baixas taxas de vacinação, segundo especialistas.

A secretária faz apelo para que as pessoas procurem postos de saúde para tomar a vacina ambivalente. “Estamos esperando um aumento de casos de Covid-19. O alerta é para as pessoas procurarem a vacinação para se protegerem melhor, principalmente aquelas em grupo de risco. É uma nova onda que está começando agora. Estamos no início da subida (de casos)”, disse ela.