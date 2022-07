Nova corte federal

Dídimo Heleno

Uma nova corte foi criada em setembro de 2021. Trata-se do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF 6), cuja sede será em Belo Horizonte (MG). O pleno do Superior Tribunal de Justiça formará a lista destinada à primeira composição no dia 1º de agosto. A escolha dos membros será por votação secreta.

Conforme a Resolução STJ/GP 16/2022…