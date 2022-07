Nomes vexatórios

Dídimo Heleno

François-Marie Arouet é o nome de um grande filósofo. Mas foi com o famoso pseudônimo “Voltaire” que ele ficou conhecido. Muitas pessoas mundo afora foram registradas com o apelido do ilustre francês, a título de homenagem. O nome é a “marca” da pessoa. É através dele que nos tornamos conhecidos. Sendo assim, cabe aos pais a responsabilidade de…