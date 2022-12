Nome feminino

Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que em uma relação homoafetiva entre pessoas do sexo masculino, onde uma delas se apresenta socialmente como do gênero feminino, incide o direito à proteção da Lei Maria da Penha. No caso, o 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Goiânia julgará um pedido de medidas protetivas…