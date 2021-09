Dídimo Heleno

Para certas coisas na vida é preciso coragem, entre as quais a de atrelar o próprio nome a uma candidatura à presidência da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Em novembro acontecerão escolhas em todas as seccionais do país. De três em três anos a mesma ladainha se repete e ofensas são proferidas em escala industrial. Trata-se, talvez, do mais agressivo pleito classista entre todas as categorias profissionais.

Costuma-se dizer que, por se tratar de homens e mulheres que labutam na seara jurídica, talhados para os embates, estar-se-ia diante do mais qualificado eleitor e, portanto, o debate seria mantido em estado de elevação. Na realidade, o que se percebe é exatamente o oposto, onde as redes sociais são transformadas em ringues públicos de discussões muitas vezes epidérmicas, além de ofensas gratuitas e pessoais. A retórica, da qual muitos são detentores, é utilizada como arma. Pelo visto, eleições são eleições em qualquer lugar ou classe, não diferindo em nada das que são disputadas na seara político-partidária.

O “partido” do eleitor da OAB passa a ser o candidato ou candidata. Formam-se grupos e grupelhos e, para a construção de uma chapa, são necessárias quase 100 pessoas, entre conselheiros e a própria diretoria. Claro que alguns que se colocam como pré-candidatos não terão quaisquer condições de reunir tanta gente em torno de si. No final das contas, os pleitos classistas, principalmente depois da internet, acabaram se transformando em verdadeiras máquinas de moer reputações.

Eficiente laboratório para se aferir personalidades e índoles é, sem dúvida, o pleito eleitoral. Ali o ser humano se revela, se desnuda e se mostra como verdadeiramente é. A grande disputa em torno das eleições da OAB é proporcional à importância da entidade. Diferentemente de outras classes, a advocatícia goza de algumas prerrogativas, como, por exemplo, a que tem o seu conselho, federal ou estadual, de propor ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, capaz de fiscalizar governos e administrações, sendo-lhe atribuídos serviços que transbordam os meros interesses corporativos.

Até novembro, depois desse embate acaloradíssimo, corpos serão recolhidos dessa arena metafórica de socos e pontapés. Os sobreviventes juntarão os cacos e tentarão seguir adiante, preparando-se, qual espécie de escola de samba, para o próximo evento trienal. Novos grupos serão formados, novos rumos serão tomados, novas ideias serão postas, mas num aspecto nada muda: a velha e inesgotável sede de poder inerente ao sapiens.