Dídimo Heleno

Uma passageira entrou num ônibus com sua filha de sete anos numa viagem entre Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Quando tudo parecia ir bem, eis que surgem de um buraco na poltrona algumas baratas. Ali havia um ninho delas. Ela pediu para trocar de assento, mas o motorista se negou e manteve a mulher próxima aos insetos.

A passageira se recusou a viajar tão mal acompanhada e desceu do ônibus da empresa Expresso União Ltda, mas não sem antes fazer fotos e vídeos que mostram os bichos andando como baratas tontas por sobre as poltronas do veículo. A 2ª Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal aumentou de R$ 500 para R$ 2 mil a indenização por danos morais e mais R$ 354,34 pelos danos materiais, relativos ao preço das passagens. Não foi informado o número do processo.