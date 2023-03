Dídimo Heleno

O ministro Sebastião Reis Jr, do Superior Tribunal de Justiça, utilizou uma tela ao fundo enquanto participava de uma sessão virtual no último dia 28, com a frase: “Negro é gente”. Ele fazia alusão a um caso que está na pauta do Supremo Tribunal Federal em que ficou vencido no Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo decidirá se…