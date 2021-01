Negativa de plano de saúde

Se uma pessoa arca com as despesas cirúrgicas deverá ser indenizada pelo plano de saúde a que é vinculada. Esse foi o entendimento do 4º Juizado Especial Cível de Brasília. No caso, a autora foi diagnosticada com artrose interapofisária e lesão infiltrativa associada a fratura no corpo vertebral, razão pela qual deveria se submeter a procedimento cirúrgico, conforme indicação do seu…