A ex-funcionária de uma empresa será indenizada em R$ 20 mil por ter sido obrigada a dançar durante a música “Na boquinha da garrafa”. Ela era atendente de negócios e estava no período de experiência e disse que o seu superior hierárquico ordenava que os funcionários dançassem na frente dos demais. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (SP).

O gerente ainda exigia outras dinâmicas vexatórias, como “colocar um nariz de bruxa de borracha na cintura e passar nas partes baixas dos colegas, ou obrigá-los a participar de orações no início do expediente”. O dano moral foi reconhecido e o valor arbitrado, mas ainda cabe recurso. (Processo 1000276-70.2016.5.02.0002).