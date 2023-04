Dídimo Heleno

O desembargador paranaense Mário Helton Jorge disse durante uma sessão de julgamento na semana passada que “o Paraná é um Estado que tem nível cultural superior ao Norte do país, Nordeste, etc”. O ministro da Justiça Flávio Dino não gostou e já se manifestou no Twitter dizendo que vai acionar o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público Federal para tomar as devidas providências em desfavor do cultíssimo desembargador paranaense.

No Twitter o ministro disse: “Precisamos de uma Justiça antirracista no Brasil. E por isso vamos enviar ao CNJ e ao MPF o caso do desembargador que propagou que um Estado tem ‘nível cultural superior’ a outras regiões, em abordagem discriminatória. Consideramos que a conduta pode ser enquadrada na Lei 7716/89”.

O desembargador Helton Jorge disse a frase durante uma sessão da 2ª Câmara Criminal do TJPR, no último dia 13. Ele citou a Lava Jato e o Mensalão no momento em que falava em “roubalheira generalizada” ao fazer o comparativo entre Estados. “Aqui no Paraná é uma vergonha”. E emendou destacando o “nível cultural superior” da referida Unidade Federativa.