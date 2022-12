Mutirões para alvarás

Dídimo Heleno

O Conselho Federal da OAB pediu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que recomende aos tribunais de todo o país a realização de mutirões e forças-tarefas para que sejam emitidos alvarás judiciais até o final do ano. Isso foi feito por meio de ofício do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, para a ministra Rosa Weber, presidente do CNJ, na última…