Multa por atraso

Dídimo Heleno

A operadora Bradesco Saúde foi intimada a pagar por um kit de diagnóstico utilizado no tratamento de câncer, no valor de R$ 4 mil. Porém, o juiz, à época, impôs multa de R$ 1 mil por dia de atraso em cumprir a decisão. A empresa demorou 589 dias para cumpri-la e, portanto, foi multada em R$ 589 mil. No STJ o Bradesco argumenta que o valor é…