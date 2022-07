Mulheres no Direito

Dídimo Heleno

Que o universo do Direito é machista disso ninguém duvida. Se olharmos para as cortes veremos que existem pouquíssimas ministras nos tribunais superiores e desembargadoras na segunda instância. Na OAB, um antro de machos alfas, apesar de existirem muitas advogadas poucas delas chegam aos cargos de comando ou mesmo no Conselho Federal. Nos grandes…