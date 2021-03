Dídimo Heleno

Dados recentes apontam que as mulheres ainda são minoria no Judiciário brasileiro. No mês de agosto do ano passado, em seminário promovido pela OAB, intitulado “Mulheres no Sistema de Justiça”, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, citou a crescente ocupação de mulheres em cargos da magistratura, que subiu de…