O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que uma empresa de eventos indenize em mil reais cada um dos consumidores que perderam a festa devido a alteração do seu local. Além disso, foi determinado o valor de R$ 635 por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais para cada um, em razão de não terem participado de um Réveillon, cuja alteração de endereço não foi devidamente comunicada aos compradores do ingresso.

O evento seria realizado no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte (MG), e um dos autores da ação viajou de Montes Claros, no norte do estado, para a celebração, mas, ao chegarem ao local, encontraram as portas fechadas e, posteriormente, descobriram que a festa aconteceu no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima.

Tomaram um táxi e rumaram para o novo local, mas não conseguiram encontrá-lo e perderam a festa. A empresa alegou que a mudança foi amplamente divulgada nas redes sociais e que os clientes sofreram apenas aborrecimentos. Contudo, a julgadora manteve a sentença e entendeu que os autores sofreram transtornos e frustração que extrapolam meros aborrecimentos. O número do processo não foi divulgado.