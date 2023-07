Dídimo Heleno

O deputado Fábio Garcia (União-MT) apresentou o Projeto de Lei 1097/23 em que estabelece necessidade dos votos de ao menos dois terços dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para mudar jurisprudência consolidada pelas duas cortes.

O projeto determina, ainda, que as decisões que mudarem a jurisprudência somente produzirão efeitos para os fatos ocorridos após o julgamento. O autor do projeto afirma que a proposta “visa reassegurar a segurança jurídica no sistema normativo brasileiro”. O parlamentar resolveu apresentar a proposta depois que o STF definiu que decisão judicial envolvendo tributo é anulada quando a corte firma em novo julgamento que este é válido.

Para o autor do projeto, a ideia de segurança no Direito deve ser baseada na “fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder, que conferem ao cidadão a estabilidade necessária para planejar sua vida, conhecendo, de antemão, os efeitos jurídicos dos próprios atos”.