Dídimo Heleno

Conforme Enunciado 47 da Súmula do TST o trabalho realizado em condições insalubres, ainda que em caráter intermitente, não afasta o direito ao recebimento de adicional no salário mínimo. Com esse entendimento, a Corte reconheceu que um motorista de caminhão de lixo da cidade de Florianópolis (SC) tem…