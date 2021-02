Dídimo Heleno

Ainda no ano de 2015 um casal do Estado do Paraná perdeu o filho logo após o parto em razão de falta de leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico de Ponta Grossa, o que obrigou o bebê, que nasceu com complicações após inalação de mecônio, a ser atendido pelo Sistema Único de Saúde…