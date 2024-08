O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o Distrito Federal ao pagamento indenizatório de R$ 60 mil por danos morais e um pai, em razão de erro médico no Hospital Regional de Sobradinho, tendo resultado na morte de um recém-nascido.

O homem alegou que sua ex-companheira, gestante de alto risco, foi internada para monitoramento e indução do parto, mas tal não foi realizado de forma adequada, com apenas duas aferições em mais de duas horas. A cesariana, então, foi considerada tardia, o que contribuiu para o agravamento do estado fetal e a consequente morte do bebê. O relator reconheceu a responsabilidade civil do estado, sob o fundamento do risco administrativo previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Considerou-se a evidente falha na prestação do serviço público hospitalar, tenho configurado omissão e negligência por parte da equipe médica, sendo inegável o dano moral. Além da indenização, foram arbitrados honorários advocatícios recursais de 11% sobre o valor atualizado da condenação. (Processo 0712657-04.2023.8.07.0018).